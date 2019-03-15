HABER

Alkol denetiminden kaçan sürücü, kapana yakalandı: 1 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 13:12 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, alkol denetimi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı otomobil, yola kurulan kapana yakalandı.

Alkol denetiminden kaçan sürücü, kapana yakalandı: 1 polis yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, alkol denetimi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı otomobil, yola kurulan kapana yakalandı. Lastiklerinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin çarptığı polis memuru Yasin Perizan yaralanırken, sürücü ile beraberindeki 3 kişi gözaltına alındı.
Üçgen Kavşağı'nda alkol denetimi yapan polis ekipleri, saat 03.00 sıralarında Cem Uluata'nın kullandığı 20 ES 960 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak Uluata, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ekipleri de peşine düştü. Yaklaşık 45 kilometre takip edilen otomobilin lastiklerine polis, Tavas ilçesi Muğla Karayolu'na geldiğinde ateş etti. Ancak sürücü Uluata kaçışını sürdürdü. Bunun üzerine karayolu üzerine kapan kuruldu. Otomobil hızla kapana girdi. Lastiklerinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, polis memuru Yasin Perizan'a çarptı. Sürücü Uluata ile beraberinde bulunan İbrahim Işık, Hüseyin Şık ve Ali Uluata gözaltına alındı.
Yaralı polis memuru Yasin Perizan ise ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan polis memurunun 2 bacağında kırıklar olduğu bildirildi. Sürücünün alkollü olduğu için polisten kaçtığı tahmin edilirken, şüphelilerin işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAFLI

2019'un meleği belli oldu! 2019'un meleği belli oldu!
Adıyaman'da uyuşturucu kullanan 5 kişiye gözaltıAdıyaman'da uyuşturucu kullanan 5 kişiye gözaltı
Hani'de husumetli aileler arasında kavga: 3 ölü, 4 yaralı (2)Hani'de husumetli aileler arasında kavga: 3 ölü, 4 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

İçişleri Bakanı Soylu: Bu provokasyonun bedelini kim öderdi?

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'den transfer bombası

Fenerbahçe'den transfer bombası

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Taksim'de oteldeki olayda ölü sayısı yükseldi

Taksim'de korkunç olay! Ölü sayısı arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.