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Alkol denetimlerinde 158 araç sürücüsüne 137 bin 781 lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 11:41 | Son Güncelleme

Eskişehir’de gerçekleşen alkol denetimlerinde 158 araç sürücüsüne toplam 137 bin 781 lira para cezası kesildi.Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Şehir içi Trafik Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir’de yapılan alkol uygulamasında 690 araç kontrol edildi.

Eskişehir’de gerçekleşen alkol denetimlerinde 158 araç sürücüsüne toplam 137 bin 781 lira para cezası kesildi.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Şehir içi Trafik Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir’de yapılan alkol uygulamasında 690 araç kontrol edildi. 158 araç ve sürücüsüne toplam 137 bin 781 lira idari para cezası uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi. 158 araca kesilen cezalar ise; 5’i sürücü belgesiz araç kullanmak, 15’i sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, 46’sına alkollü araç kullanmak, 3’üne alkol ölçümü yaptırmamak, 89’una ise diğer kanun maddelerini uymamak üzere dağılım gösterdi.
Ayrıca, 2020 yılında 187 sürücüsünün alkollü olarak trafik kazasına karıştığı öğrenildi.

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