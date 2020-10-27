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Alkol dolu bardakla motosiklet sürdü, kendisini çekenlere ‘şerefe’ dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 20:43 | Son Güncelleme

Antalya’da motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken elinde alkol dolu bardakla son sürat motosikleti sürdü, kendisini cep telefonuyla çeken vatandaşa da şerefe hareketi yaptı.İlginç olay, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 18.00’da yaşandı.

Antalya’da motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken elinde alkol dolu bardakla son sürat motosikleti sürdü, kendisini cep telefonuyla çeken vatandaşa da şerefe hareketi yaptı.

İlginç olay, Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde saat 18.00’da yaşandı. Kasksız ve maskesiz bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken bir elinde alkol dolu bardakla hızla giden motosiklet üzerinde görüntülendi. Bu sırada trafikteki bir otomobilde yolcu olarak bulunan vatandaş, şahsı fark edip cep telefonuyla kayda girdi. Kaydı çeken kişinin ‘Allah’ım sabır’ dediği motosiklet sürücüsü, buna karşılık şerefe işareti yaparak karşılık verdi.
Tek eliyle motosikleti hızlı bir şekilde süren sürücü, ardından gözlerden kayboldu.

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