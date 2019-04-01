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Alkol ile uyuşturucu şüphesiyle ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Samsun’da alkol ile birlikte uyuşturucu hap içtiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Alkol ile uyuşturucu şüphesiyle ölüm

Samsun’da alkol ile birlikte uyuşturucu hap içtiği iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrıldığı öğrenilen Emrah D. (32), evinde arkadaşı Ö.B. (39) ile birlikte önce alkol, daha sonra da ekstasy uyuşturucu hap içti. Ö.B. gece uyandığında arkadaşı Emrah D.’nin hareketsiz olduğunu fark edince 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan Emrah D.’ye müdahale ederek ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırmak istedi. Ancak hastaneye götürülen Emrah D.’nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Polis tarafından gözaltına alınan Ö.B., "Akşam Emrah D.’nin evinde birlikte önce alkol içtik daha sonra da Emrah ile ekstasy uyuşturucu hap içtik. Emrah daha sonra evden ayrılıp uyuşturucu haplarla geri geldi. Bu hapları da birlikte içtik. Emrah ses vermeyince kendisini kontrol ettiğimde hareketsiz olduğunu fark edince 112 acil servis ekipleri ve polise haber verdim. Hastaneye gidince öldüğünü söyledi" dedi.
Emrah D.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alkol ile uyuşturucu şüphesiyle ölüm

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