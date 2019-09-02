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Alkol komasına girdiği ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 08:36 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre alkol komasına giren Okan Y.

Alkol komasına girdiği ileri sürülen kişi yaşamını yitirdi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, iddiaya göre alkol komasına giren Okan Y. (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Okan Y., iddiaya göre dün akşam saatlerinde aşırı alkol aldıktan sonra, Örnekköy Mahallesi'ndeki evine geldi. Alkol komasına girdiği ileri sürülen Okan Y.'nin saat 07.00 sıralarında fenalaşması üzerine ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Okan Y.'yi alarak kentteki özel hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Okan Y., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okan Y.'nin öldüğünü duyan yakınları hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Okan Y.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Okan Y.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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