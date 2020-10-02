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Alkol komasına giren adam ekiplere zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 09:33 | Son Güncelleme

Bursa’nın Kestel İlçesinde alkol komasına giren S.V.(52) sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Alkol komasına giren adam ekiplere zor anlar yaşattı

Bursa’nın Kestel İlçesinde alkol komasına giren S.V.(52) sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle’de meydana geldi. Bölgede devriye gezen zabıta ekipleri, aşırı alkollü bir kişinin naralar atıp, daha sonra fenalaşarak kaldırıma yığıldığını gördü. Zabıta ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkol komasına girdiği tespit edilen S.V.’yi ambulansa taşımak istedi. Bir süre ekiplere zor anlar yaşatan S.V., daha sonra ambulansa taşındı.
Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.V.’nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkol komasına giren adam ekiplere zor anlar yaşattı

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