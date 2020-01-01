HABER
  4. Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide

Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 14:04 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı kutlamasında aşırı alkol alıp, komaya girdikleri öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26) öldü, kendisi gibi diş hekimi olan arkadaşı Kaan Y.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı kutlamasında aşırı alkol alıp, komaya girdikleri öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26) öldü, kendisi gibi diş hekimi olan arkadaşı Kaan Y. ile doktor Süleyman Ali Y. ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için arkadaşları diş hekimleri Betül Karaayvaz ve Kaan Y., plastik cerrah Süleyman Ali Y., harita mühendisleri Özgür Deniz A. ve Nurullah T.'yi evine davet etti. Grup, gece boyunca alkol aldı. Sabah uyandıklarında Betül Karaayvaz, Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkol komasına girdikleri değerlendirilen Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Savcının incelemesinin ardından Karaayvaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan diğer 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İÇKİLER 'KAÇAK' VEYA 'SAHTE' DEĞİL
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere evden gıda ve içeceklerden numune aldı. Yapılan bandrol kontrollerinde tüketilen alkollü ürünlerin kaçak ve sahte olmadığı, kurumsal marketlerden alındıkları belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
Yeni yılda aceze evi sakinleri unutulmadıYeni yılda aceze evi sakinleri unutulmadı
MSB: “Tel Abyad’daki bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı"MSB: “Tel Abyad’daki bombalı saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Yılbaşı gecesi Ankara'da yangın dehşeti!

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Kritik genelge yayımlandı

Kritik genelge yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' paniği

Kayseri Havalimanı'nda panik anları!

Kediyi çelik telle asarak öldüreni bulmak için özel ekip kuruldu

Kedi çelik telle asılarak öldürülmüştü! Yeni gelişme

Hırvatistan Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nı devraldı

AB'de yeni dönem bugün başladı

Yılbaşı sabahı şoke eden görüntü

Yılbaşı sabahı şoke eden görüntü

Bursa'da magandalara drone'lu darbe

Magandalara drone'lu darbe

Aç kalan domuzlar mahalleye indi

Aç kalan domuzlar mahalleye indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.