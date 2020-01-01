Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide (2)

KÖPEKLERLE UYUŞTURUCU ARANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yılbaşı kutlaması yapan arkadaş grubundan diş hekimi Betül Karaayvaz'ın (26) iddiaya göre alkol koması nedeniyle ölmesi, 2 arkadaşının ise hastanelik olması üzerine başlatılan polis soruşturması sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nün özel eğitimli narkotik dedektör köpekleri, evde uyuşturucu madde araması yaptı. Ancak herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadığı öğrenildi. Ayrıca Karaayvaz ve komaya giren Süleyman Ali Y.'nin otomobilleri, incelenmek üzere çekiciyle emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Biçer, "Biz dün gece eve 00.00'da geldik. Gençleri, saat 21.00 gibi dışarıda görmüşler. Sonra gören olmamış. Biz de sabah polis arabalarını görünce olayı öğrendik" dedi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

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