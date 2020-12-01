Alkol kullandırıldığı iddia edilen 1.5 yaşındaki çocuğun annesinin ifadesi ortaya çıktı

Kartal'da 1.5 yaşındaki oğlunun fotoğraflarının annesinin sosyal medya hesabında gören Burak B.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında anne Figen Ü.'nün polis tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi.

Anne Figen Ü. ifadesinde, çocuğunun Burak B. ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğduğunu belirterek, "Ben nikah istememe rağmen Burak nikah yapmamıştır. Bizim kavgalarımızın esas nedeni budur. Ben Burak Bey'le sadece çocuk sahibi olmak için değil, evlenmek ve yuva kurmak için birlikte oldum" dedi.

Şikayetçi Burak B.'den hakaret ve şiddet gördüğünü öne süren Figen Ü., "Çocuğu ile hiçbir alakası yoktur. Ben ilgilensin diye çocuğu zorla kucağına veriyordum" dedi.

İKİ ÜÇ AİLEYE YUMURTALIKLARINI VERMİŞ

Yumurtalıklarını sattığı yönündeki iddiayı reddeden Figen Ü., "Ben sadece çocuğu olmayan bir aileye umut olmak amacı ile yumurta bağışı yaptım. Bunu iki ya da üç aileye yaptım. Bunu Kıbrıs'ta yasal yollarla yaptım. Kaçak hiçbir şey yapmadım. Ücret karşılığı yapmadım" dedi.

Burak B. ile ayrıldıktan sonra iş bulamadığını, evlere, ofislere temizliğe gittiğini, bu sırada oğlunu kuzeni ve kız arkadaşlarına bıraktığını söyleyen Figen Ü., "Ben bir şekilde geçimimi sağlamak zorundaydım o yüzden güvendiğim, tanıdığım arkadaşlarıma bırakmak zorunda kaldım. Kısa bir süre korsan taksicilik yapmak zorunda kaldım" dedi.