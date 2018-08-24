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Alkol kullanımında güvenli miktar yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 18:03 | Son Güncelleme

Alkol kullanımında güvenli miktar yok

Bilimsel çalışmalar, alkolün sağlığa zarar vermeden tüketilmesini sağlayacak güvenli bir ölçünün olmadığını ortaya koydu.

BBC'de yer alan habere göre, 195 ülkede alkol kullanımı ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi ele alan Hastalıkların Küresel Yükü araştırmasında, az miktarda düzenli alkol tüketenlerin kanser, organ yetmezliği ve alkole bağlı diğer hastalıklara yakalanma riskinin hiç tüketmeyenlere kıyasla arttığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Yaşları 15 ve 95 arasındaki bireylerin 1990-2016 yıllarındaki sağlık verilerini inceleyen araştırmacılar, hiç içki içmeyenler arasında 100 bin kişi içinde 914 kişinin kanser ve diğer hastalıklara yakalandığını, günde 1 kadeh içki içen 100 bin kişi arasında ise bu rakamın 4 kişi daha arttığını tespit etti.

Hastalığa yakalanan kişi sayısının günde 2 kadeh içki içenlerde 63, 5 kadeh içenlerde ise 338 kişi daha arttığı görüldü.

Araştırmaya önderlik eden Londra Kraliyet Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sonia Saxena, "Günde tek kadeh içkinin sınırlı bir risk artışı ortaya çıkardığı görülüyor ancak bunu ülke nüfusuna oranladığınızda sağlık sistemine büyük bir ilave yük getireceği açık." dedi.

Daha önce bazı bilimsel çalışmalarda sınırlı miktardaki alkolün koruyucu etkilerine dair bulgulara ulaşılmasına karşın, güncel tespitin belirgin bir sağlık riskine işaret ettiğini vurgulayan araştırmacılar, bulgular ışığında hiçbir hekim veya sağlık kurumunun sınırlı alkol tüketimine dair tavsiyede bulunmaması gerektiğine dikkati çekti.

Araştırmanın sonuçları tıp dergisi "Lancet"te yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
alkol tüketimi kanser Lancet

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