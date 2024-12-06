Alkol masasında tartıştığı 3 akrabasını öldürdü... Sonra evine gittiği eski eşini tehdit etti!

Olay, 4 Aralık gecesi Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre C.U., amcaları Ömer ile Ramazan Uyar ve akrabası Tuna Özel'le evde bir araya gelerek içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AKRABALARINI KATLETTİ

Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.U., amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli olaydan sonra kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

KAN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan işlediği 3 cinayetin ardından kendisine ait araçla kaçan şüpheli C.U.'nun, aynı gece eski eşi F.G.'nin Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki evine gittiği, camları kırıp onu ölümle tehdit ettiği belirtildi. Kadının ihbarı üzerine olay yerine giden jandarmanın takibiyle C.U. yakalandı. Şüphelinin, üzerindeki kan izlerinin tespit edilmesi ile 3 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

(DHA)