HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkol masasında tartıştığı 3 akrabasını öldürdü... Sonra evine gittiği eski eşini tehdit etti!

Alkol masasında tartıştığı 3 akrabasını öldürdü... Sonra evine gittiği eski eşini tehdit etti!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.12.2024 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de evde içki içtikleri sırada tartıştığı amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile akrabası Tuna Özel'i bıçaklayarak öldüren C.U.'nun olayın ardından boşandığı eşinin kapısına dayandığı, camlarını kırıp, tehdit ettiği ortaya çıktı.

Alkol masasında tartıştığı 3 akrabasını öldürdü... Sonra evine gittiği eski eşini tehdit etti!

Olay, 4 Aralık gecesi Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre C.U., amcaları Ömer ile Ramazan Uyar ve akrabası Tuna Özel'le evde bir araya gelerek içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde akrabalar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AKRABALARINI KATLETTİ

Alkolün de etkisiyle tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında C.U., amcaları Ömer ve Ramazan Uyar ile Tuna Özel'i bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli olaydan sonra kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 kişinin cansız bedeni, savcılık ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

KAN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan işlediği 3 cinayetin ardından kendisine ait araçla kaçan şüpheli C.U.'nun, aynı gece eski eşi F.G.'nin Mezitli ilçesi Çevlik Mahallesi'ndeki evine gittiği, camları kırıp onu ölümle tehdit ettiği belirtildi. Kadının ihbarı üzerine olay yerine giden jandarmanın takibiyle C.U. yakalandı. Şüphelinin, üzerindeki kan izlerinin tespit edilmesi ile 3 kişiyi öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
alkol cinayet akraba
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de savaşan HTŞ lideri için Türkiye'den karar

Suriye'de savaşan HTŞ lideri için Türkiye'den karar

Şam'dan önceki son şehre de girdiler: Esad iktidarı sallanıyor

Şam'dan önceki son şehre de girdiler: Esad iktidarı sallanıyor

Sıfır faizli kredi için bankalar yarışa girdi! Rakam yükseldikçe yükseldi

Sıfır faizli kredi için bankalar yarışa girdi! Rakam yükseldikçe yükseldi

25 kuruşluk poşetleri kaldırıp, 2 liraya satıyorlar...

25 kuruşluk poşetleri kaldırıp, 2 liraya satıyorlar...

Tsunami, kaldırım dalgalandı, binalar...

Tsunami, kaldırım dalgalandı, binalar...

“Her türlü yolsuzluğu açığa çıkarttılar, Çomak soktular kovanımıza”

“Her türlü yolsuzluğu açığa çıkarttılar, Çomak soktular kovanımıza”

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Camper, Merrell, Adidas... Kışlık giyimde büyük indirimler burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.