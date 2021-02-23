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  4. Alkol metreyi üflemeyen sürücü kan testinde 189 promil alkollü çıktı

Alkol metreyi üflemeyen sürücü kan testinde 189 promil alkollü çıktı

23.02.2021 02:23 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da alkol denetimi yapan trafik ekiplerince durdurulan ve “Alkollü değilim” diyerek alkol metreye üflemeyi reddeden sürücü hastanedeki kan testinde 189 promil alkollü çıktı.Edinilen bilgiye göre, pandemi ve alkol denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 34 BYT 101 plakalı cipi durdurdu.

Aksaray’da alkol denetimi yapan trafik ekiplerince durdurulan ve “Alkollü değilim” diyerek alkol metreye üflemeyi reddeden sürücü hastanedeki kan testinde 189 promil alkollü çıktı.
Edinilen bilgiye göre, pandemi ve alkol denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 34 BYT 101 plakalı cipi durdurdu. Alkol denetimi yapmak isteyen polis ekiplerine kimliğini ibraz etmeyen sürücü alkol metreyi de üflemedi. Trafik ekiplerine zorluk çıkaran sürücü için olay yerine Asayiş Şubesi ekipleri çağrıldı. Sürücü asayiş ekiplerince alkol testi için hastaneye götürülmek istenildiği esnada polislere karşı tepki gösterdi. Sürücü daha sonra polis otosuna bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Hastanede kimliğini ibraz eden sürücünün Kuddusi K. (27) olduğu öğrenilirken, sürücünün yapılan kan testinde 189 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cip uygulama noktasından çekici marifeti ile alınarak otoparka çektirilirken, kimliğini ibraz etmeyip alkol metreyi üflemeyi reddetmekten 3 bin 836 lira ceza kesildi.

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