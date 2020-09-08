HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkol parası alamayan amca yeğenini tüfekle vurdu

Alkol parası alamayan amca yeğenini tüfekle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 23:06 | Son Güncelleme

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde yeğeninden alkol parası alamayan amcası onu tüfekle vurdu.Olay, Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyünde yaşandı.

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde yeğeninden alkol parası alamayan amcası onu tüfekle vurdu.

Olay, Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Uşak ilinde bir tekstil firmasında çalışan ve izinli olarak memleketine gelen Birol Ö. (20), ailesinin kaldığı müstakil evin bahçesinde yemek yiyordu. Bu sırada eve gelen Engin Ö. (47) bir süre aile bireyleriyle sohbet ettikten sonra yeğeni Birol Ö.’den alkol almak için para istedi. Yeğeninin parası olmadığını söylemesi üzerine ısrarcı olan amca ondan parayı alamayınca yeğeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amca Engin Ö. arabasında taşıdığı tüfeği alarak yeğenine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Birol Ö. yere yığılırken aile bireyleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı yeğeni ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Birol Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren amca Engin Ö. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Telafi eğitimi başladı! Telafi eğitim planı nasıl olacak?Telafi eğitimi başladı! Telafi eğitim planı nasıl olacak?
En Çok Okunan Haberler
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Mini bikiniyle olay paylaşım! 'Bu ülkeye daha...'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Kızını paylaştı! 'Kendi saçını boyamış'
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun bakımda! İşte son durumu
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İşte yüz yüze eğitimin detayları
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! İşte yüz yüze eğitimin detayları
İlginizi Çekebilir
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Diğer Haberler
Adıyaman'da pes dedirten olay! İnterneti bağlanmayınca intihara kalkıştı
İnterneti bağlanmayınca intihara kalkıştı
İmam hatipliler için 'Sahtekar, cinsi sapık' demişti! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
Sinop'ta kaymakam İsmail Pendik koronavirüse yakalandı
Kaymakam koronavirüse yakalandı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger açıkladı! Hastane doluluk oranı...
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Bursa'da kaçak kına gecesi pahalıya patladı! 15 kişiye toplam 22 bin 500 TL ceza
Kaçak kına gecesi pahalıya patladı! 22 bin 500 TL ceza
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.