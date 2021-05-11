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Alkol satışı yasağı ne zaman biter? Bayramda alkol satılacak mı?

11.05.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan’da başlayan tam kapanma döneminde alkol satışı yasaklanmıştı. Tartışmaların ışığında alınan karar ile tam kapanma döneminin sonuna kadar market, büfe, bakkal, tekel bayi gibi tüm işletmelerde alkol satışı tamamen yasaklandı.

Alkol satışı yasağı ne zaman biter? Bayramda alkol satılacak mı?

Bayramda da alkol satışı yasak olacak. Bakan Soylu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, genelgede açıkça alkol satışına izin verilmeyeceğini kaydederken, işletmecilerin de tam kapanma döneminde bu fedakârlığa katlanmak zorunda olduklarını vurguladı.

İÇKİ YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

29 Nisan’da başlayan tam kapanma dönemiyle beraber market, tekel gibi alkol satışı yapılan her türlü işletmelerin alkol satışı yasaklandı. 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar alkol satış yasağı devam edecek.

BAYRAMDA ALKOL SATILACAK M?

13, 14 ve 15 Mayıs’ta idrak edilecek Ramazan bayramında alkol satışı yapılamayacak. Zira alkol yasağı 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek.

BAKAN SOYLU’DAN ALKOL YASAĞI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, hafta sonu Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı anımsatıldı. Pazar günleri hariç 10.00-17.00 saatlerinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerden alışveriş yapılabildiği kaydedildi. Ancak hiçbir işletmede alkol satışı yapılamayacağı vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın kararına göre; hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık tutulan kuru yemişçi, bakkal ve marketlerde alkol satışı yasaklandı.

Alkol satışı yasağı ne zaman bitecek? Bayramda alkol satılacak mı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genelgenin çok açık olduğunu vurgulayarak, istisnada yer almadığını belirtti. Doğal olarak kapalı olduğunu kaydeden Soylu, bu bakımdan da herhangi bir muafiyet olmadığını, soru işaretinin de söz konusu olmayacağını açıklamıştı.

Bu fedâkarlığa tekel büfelerinin de katlanacağını vurgulayan Soylu, bu dönemde onlardan da bir fedâkarlık beklediğini kaydetti.


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