Alkol satışı yasağı ne zaman biter? Bayramda alkol satılacak mı?

İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine gönderilen yazıda, hafta sonu Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı anımsatıldı. Pazar günleri hariç 10.00-17.00 saatlerinde açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerden alışveriş yapılabildiği kaydedildi. Ancak hiçbir işletmede alkol satışı yapılamayacağı vurgulandı.

13, 14 ve 15 Mayıs’ta idrak edilecek Ramazan bayramında alkol satışı yapılamayacak. Zira alkol yasağı 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar sürecek.

29 Nisan’da başlayan tam kapanma dönemiyle beraber market, tekel gibi alkol satışı yapılan her türlü işletmelerin alkol satışı yasaklandı. 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar alkol satış yasağı devam edecek.

Bayramda da alkol satışı yasak olacak. Bakan Soylu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, genelgede açıkça alkol satışına izin verilmeyeceğini kaydederken, işletmecilerin de tam kapanma döneminde bu fedakârlığa katlanmak zorunda olduklarını vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, genelgenin çok açık olduğunu vurgulayarak, istisnada yer almadığını belirtti. Doğal olarak kapalı olduğunu kaydeden Soylu, bu bakımdan da herhangi bir muafiyet olmadığını, soru işaretinin de söz konusu olmayacağını açıklamıştı.

Bu fedâkarlığa tekel büfelerinin de katlanacağını vurgulayan Soylu, bu dönemde onlardan da bir fedâkarlık beklediğini kaydetti.



