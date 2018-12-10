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'Alkol satışı yasaklansın' diyen Erkan Petekkaya kaçak içki mi satıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

"Alkol ve sigara satışı acilen yasaklansın" diyen oyuncu Erkan Petekkaya'nın Acarkent'teki restoranında müşterilerine alkol servisi yaptığı ortaya çıktı.

'Alkol satışı yasaklansın' diyen Erkan Petekkaya kaçak içki mi satıyor?

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, "alkol ve sigara acilen yasaklansın" dedi ortalık fena halde karıştı.

Daha önce alkolden yere kapaklandığı görüntüler, yurtdışına alkol tedavisi görmeye gitmesi tekrar gündeme geldi.

Erkan Petekkaya'nın Acarkent'teki lüks et lokantasında müşterilerine alkol sattığı da ortaya çıkarken bomba bir iddia gündeme geldi.

Erkan Petekkaya'nın "Mestet Steakhause /Kasap" isimli mekanında alkol ruhsatı olmadığı ve kaçak olarak müşterilerine içki servisi yaptığı iddia edildi.

Alkol ve sigara için acil yasaklansın diyen Erkan Petekkaya, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "O sözler benden çıktı ancak yanlış anlaşıldı" dedi. "Ben alkol illetinden yeterince çektim" diyen Petekkaya, "Örnek olmamız gereken gençleri alkol ve sigaradan uzak tutmak için sarfettiğim sözler sanki ben bağnazca alkole ve sigaraya karşıymışım da bu sözleri onun için söylemişim gibi algılandı" dedi.

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Erkan Petekkaya, bir dönem alkollü bir şekilde aracına binerken, dengesini kaybederek yere kapaklanmıştı.

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya 2011 yılından bu yana, İstanbul Beykoz Acarkent'te "Mest-Et" isimli kasap ve ocakbaşı hizmeti veren restoranın sahibi. Hem Mest-Et'in sosyal medya hesaplarında hem de mekandan bazı müşterilerin yaptığı paylaşımlarda alkol servisi yapıldığı görülüyor.

Erkan Petekkaya'nın restoranın sosyal medya hesaplarından paylaşılan Erkan Petekkaya'nın da olduğu fotoğraflar da masadaki alkollü içkiler dikkat çekiyor.

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Asıl bombayı ise gazeteci Halk TV programcısı Çağlar Cilara sosyal medya hesabından paylaştı. Çağlar Cilara'nın iddiasına göre, Erkan Petekkaya'nın alkollü içki ruhsatı yok. Yani müşterilere kaçak olarak içki servisi yapılıyor.

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Çağlar Cilara Twitter hesabından "İçki yasaklansın diyen Erkan Petekkaya hem içki içiyor, hem restoranında içki satıyor ve bunu yasa dışı yapıyor. Çünkü işyerinde içki satma ruhsatı yok! Ruhsatsız içki satıyor. Kesin bilgi" notunu paylaştı.

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Alkolün yasaklanmasını isteyen Petekkaya'nın "Mest-Et" isimli restoranında alkol satışı yapıldığını gösteren paylaşımlardan biri...

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