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Alkol ve Sigara Almak İsteyenlere Biometrik Tarama

23.04.2022 05:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York’ta 21 yaş altındakilerin, gece kulüplerine, barlara ve içkili restoranlara girmesi, sigara, tütün veya elektronik sigara satın almasından önce yaşını doğrulamak için yüz tanıma veya parmak izi tarayıcılarının kullanılmasına izin verecek yasa teklifi hazırlandı

Alkol ve Sigara Almak İsteyenlere Biometrik Tarama

NEW YORK - New York’ta 21 yaş altındakilerin, gece kulüplerine, barlara ve içkili restoranlara girmesi, sigara, tütün veya elektronik sigara satın almasından önce yaşını doğrulamak için yüz tanıma veya parmak izi tarayıcılarının kullanılmasına izin verecek yasa teklifi hazırlandı.

New York Eyalet Senatosu'na Pazartesi günü getirilecek yeni yasa tasarısı, eğer kabul edilirse, sahte kimlik pazarına büyük darbe vuracak. New York’ta 21 yaş altı gençler sağladıkları sahte kimliklerle yasadışı olarak bar ve gece kulüplerine giriyor, sahte kimliklerle alkol, tütün ve sigara satın alabiliyordu.

Yeni “Biometri Yasası” tasarısı, New York Eyalet Senatörü James Skoufis tarafından hazırlandı. Yeni “Biometri Yasası”, eyalet senatosunda kabul edilirse, bar, içkili restoran, gece kulübü, alkol, tütün ve sigara satan işletmeler isterlerse müşterilerine yüz tarama ve parmak izi tarayıcıları kullanabilecek.

Yeni yasa tasarısını hazırlayan Eyalet Senatörü Skoufis, “Bu yasayla yaş doğrulaması yeni bir evreye ulaşacak” dedi. Skoufis, hazırladığı tasarıyla birlikte, bir işletmede kimlik gösterme zahmetinin sona ereceği, işletme sahiplerinin müşterilerin parmak izlerini, yüzlerini veya retinalarını tarayarak kontrollarını yapabileceklerini, yeni yasa çerçevesinde tüm verilerin şifreleneceğini ve işletmelerin biometrik verileri üçüncü taraflara satmasının yasaklanacağını belirtti.

Skoufis, işletmelerin kimlik doğrulamada son teknolojiyi uygulamakta zorlanmayacağını, isteyen işletmelerin müşterilerine yüz ve parmak izi taraması yapabileceğini belirterek, "Karar işletmelerin olacak. Ortada gözetleyen bir 'büyük birader' olmayacak” dedi.

Yasa tasarısının Pazartesi günü eyalet senatosunda görüşüleceğini belirterek getirilen Skoufis, tasarıya getirilen, “kişisel mahremiyeti ortadan kaldıracağı” eleştirilerine yanıt olarak da, "Kişisel mahremiyet konusunda endişe varsa, hiçbir şekilde teknoloji kullanılmaması gerekir. Başımızı kuma gömüp Orta Çağ'da olmayı dilemektense yeniliği benimsemeyi ve insanlara çağdaş ve ileri bir teknolojinin kullanıldığı bir seçeneği sunmayı tercih ediyorum" diye konuştu.

Washington eyaleti, profesyonel spor etkinliklerindeki seyircilerin güvenlikten geçmeleri için parmak izlerinin tarandığı benzer bir teklifi 2018'de onaylamıştı.

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