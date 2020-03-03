Alkol ve sigara kalıcı körlüğe sebep oluyor

1-7 Mart Yeşilay Haftası’nda sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiliyor. Günlük hayatta yaşanan olumsuz bütün unsurların yanında sigara ve alkol kullanımı da vücutta ve gözlerde hastalıkların oluşmasına neden oluyor. Tüketilen alkol miktarına göre ilk olarak görüşte bulanıklaşma ve çift görme başlıyor. Alkol tüketimi devam ettiğindeyse göz bebekleri tepki vermekte ağırlaşıyor ve renkler algılanırken sorunlar oluşmaya başlıyor. Alkol vücuttan çıksa dahi gözler üzerinde problemler yaşanmaya devam ediyor. Bu kadar büyük etkilere neden olan alkol tüketildikten sonra araç kullanmak da trafik kazalarına sebebiyet verebiliyor. Uzun süreli kullanımdaysa katarakt ve sarı nokta hastalığının gelişimini hızlandırıyor. Ayrıca vücuttaki A vitamini oranı zamanla azalarak kornealarda incelemelere, göz kuruluğuna ve gece görüşte azalmalara yol açabiliyor. Körlüğe kadar ilerleyebilen alkol kullanımının zemin hazırladığı zararların farkına varmak gerekiyor.

SAHTE ALKOL KALICI KÖRLÜK SEBEBİ

Metil alkol zehirlenmesi şeklinde tanımlanan sahte alkol, kalıcı körlüğe neden olan en büyük sebeplerden birini oluşturuyor. Alkol tüketimi sırasında kişinin alkol toleransına uygun olarak ölçülü davranması da gelişebilecek sorunlardan koruyabiliyor. Yaşı ilerlemiş insanlarda alkol, göz hastalıklarının daha hızlı ve daha etkili şekilde görülmesine neden oluyor.