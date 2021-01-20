Alkol ve sigara kullananlara hayati uyarı: Koronavirüs aşısında negatif etki oluşturuyor

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, yaptığı açıklamada Covid-19 hastalığı ve onun komplikasyonları bakımından alkol alınmasının ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi. Oğuztürk, "Aşı yapılması tabii ki bağışıklık sisteminde virüse karşı güçlü bağışıklık mekanizmasının oluşmasına sebebiyet verecektir. Ama maalesef alkol negatif etki yaparak aşının etkisinin azalmasına sebebiyet veriyor. Bunu bu şekilde net olarak ifade etmek gerekiyor. Alkolün kötü etkisi sadece Covid-19 aşısı için geçerli değil, bütün aşıların etkinliği anlamında alkolün negatif bir teshiri olduğunu söyleyebiliriz. Sputnik 5 aşısının yapılması öncesinde ve sonrasında da alkol alınmaması anlamında Rus yetkililerin net bir açıklaması var. Pnömokok aşıları için de öyle. Özellikle yaşlılar için fayda sağlayan bu aşıların alkol kullanılmasıyla aşının cevabının bir miktar baskılandığına dair bilimsel verilere sahibiz. Bu anlamda, aşılanacakların aşıyı yaptırmadan önce ve aşıyı yaptırdıktan belli süre sonra kesinlikle alkolden uzak durması gerekiyor. En doğrusu nedir? Azı veya çoğu zararlı olan alkolün yaşamımızın hiçbir döneminde kullanılmaması" diye konuştu.

'AŞIDAN 10 GÜN ÖNCE VE 1 AY SONRA ALKOL OLMAMALI' Oğuztürk, aşılama programına dahil kişilerin aşı öncesi ve sonrasında alkol kullanmamasının aşının etkinliği konusunda katkı sağladığını belirterek, şunları kaydetti: "Aşı öncesi ve sonrasında alkol kullanılmaması; antikor düzeyi oluşturarak savaşçı elemanların daha sonra bizim virüsle karşı karşıya kaldığımız zaman savaşmasına katkı sağlayacak bir düzeyde artmasını sağlıyor. İşte bu elemanların, savaşçı elemanların yeterli düzeyde oluşmasını engelleyecek bir negatif etkisi oluyor alkolün. Bu anlamda aşı yaptıracak olan kişilerin aşıdan azami derecede faydalanmaları için yeterli antikor seviyesinin oluşması için aşı yaptırmadan önce ve sonrasında belirli bir dönemde kesinlikle alkolden uzak durmaları gerekiyor. Bu anlamda alkolün tamamen bırakılması en doğru yol olmakla birlikte aşıdan 10 gün öncesi ve 1 ay sonrası kesinlikle alkole yaklaşılmaması gerekiyor. Kesinlikle alkolden uzak durulması gerekiyor, alınmaması gerekiyor. Yoksa aşının bize vereceği faydalı etkinlik anlamında ciddi anlamda düşüş söz konusu olabilir."