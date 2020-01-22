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  4. Alkol ve stres mide ülserine neden oluyor

Alkol ve stres mide ülserine neden oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Günümüzde sağlıklı beslenmeyen pek çok kişinin mide ağrısından şikayetçi olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr.

Günümüzde sağlıklı beslenmeyen pek çok kişinin mide ağrısından şikayetçi olduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Evren Kanat, mide ülserine genellikle bazı ilaçlar ve alkol, stres, beslenme ve ağrı kesicilerin neden olduğunu söyledi.
Yanlış beslenme, yoğun alkol tüketimi ve stresli yaşamın peptik ülser hastalığını kolaylaştırıcı faktörler olduğunu belirten Dr. Evren Kanat, "Hastalarımız ağrı kesicisi alacaklarsa bile çok uzun süre almamaları, özelikle 5 ile 7 gün ortalama kullanım süresi mevcut bunların. Vatandaşlarda mide barsak şikayeti varsa mutlaka mide ilacı eşliğinde alması gerekiyor. Çünkü mide ülserine neden olabilir, kanama meydana gelir, kanamada hayatı tehdit eden sorunlar olabilir. Daha ileriki vakalarda mide delinmesine kadar gidebilir. Bundan dolayı ağrı kesici kullanılabilirse başka bir nedenden dolayı mutlaka mide ilacı eşliğinde kullanılması gerekiyor. Mide ülseri genelde şuanki toplumda daha çok helikobakter pilori dediğimiz mikro organizmanın zemininde gelişir ve ağrı kesici alışkanlığı çok olan insanlarda çok gelişiyor. Tabii bunun içinde stres, beslenme alışkanlığı, asitli gazlı gıdalar, yağlı gıdalar, kızartma, ileri derece baharatlı, tuz oranı yüksek gıdalar, özelikle turşu gibi ya da tuzlanmış balık gibi gıdalar olabilmekte. Özelikle alkol mide ülserine neden olabilmektedir. Bizde en çok alkol, stres, beslenme ve ağrı kesici neden olmaktadır" dedi.
Dr. Kanat, mide ülserine neden olan alkol, stres ve düzensiz beslenmeye karşı vatandaşların duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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