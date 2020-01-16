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  4. Alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç, öldü

Alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç, öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 08:05 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Konak ilçesinde, alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen Ufuk Ö.

Alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç, öldü

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Konak ilçesinde, alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen Ufuk Ö. (27), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 04.00 sıralarında Alsancak Mahallesi 1469 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Alkol ve uyarıcı hap aldığı öne sürülen Ufuk Ö., ismi öğrenilemeyen kız arkadaşına, kendisini iyi hissetmediğini belirterek uyudu. Bir süre sonra Ufuk Ö.'nün fenalaştığını gören kız arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ufuk Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ufuk Öncü'nün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ufuk Ö.’nün kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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