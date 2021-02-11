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Alkol yine ocak söndürdü, bir aylık kazalarda 137 kişi öldü

11.02.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor.

Yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler can yakmaya devam ediyor. 2021’in ilk ayında Türkiye genelinde meydana gelen 24 bin 89 trafik kazasında 137 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 782 kişi yaralandı. Trafik ekiplerinin bir aylık denetimlerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 bin 321 sürücüye ceza yazıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre kaza sayısında yüzde 31, yaralanan kişi sayısında yüzde 46 azalma yaşandığı bildirildi. Ölen kişi sayısının ise geçen yılın aynı döneminde 115 iken, bu yıl 137 çıkması ise dikkat çekti.
İHA muhabirinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, geçtiğimiz Ocak ayı dönemine dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Bir ay boyunca ülke genelinde 24 bin 89 kaza meydana geldi. 15 bin 166’sı maddi hasarlı olan kazalarda 12 bin 782 kişi yaralanırken, 137 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü ve yaralamalı kazaların 45’i ‘araçtan insan düşmesi’ şeklinde 59’u ‘park etmiş araca çarpma’, bin 365’i ‘Yayaya çarpma’ bin 110 kaza da ‘takla atma’ sonucu meydana geldi. Yeni yılın ilk ayında meydana gelen kazalardan 9 bin 755’ine sürücü kusuru sebep olurken, 744’üne yayalar, 61’ine yol, 137’sine ise yolcu kusurundan kaynaklandı. Ocak ayındaki kazalardan 282’sine kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen 117 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.
Bursa’da 3 can kaybı, 430 yaralı
Resmi verilere göre, yılın ilk ayında Ankara’da 5, Bursa’da 3, İstanbul’da 6 ve İzmir’de 6 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 317 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da 430 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu. Geçtiğimiz ay, Türkiye genelinde kuralları hiçe sayan 1 milyon 149 bin 97 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 bin 321 sürücüye ceza yazıldı. Denetimlerde 110 bin 191 araç ise trafikten men edildi.

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