Alkolik baba annesiyle kavga edince 17 yaşındaki çocukları babasını bıçakladı...

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1854. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkolik baba Doğan C. (41) evinde eşiyle tartışma yaşadığı esnada oğlu M.C (17) tarafından bıçaklandı.

Ağır yaralanan Doğan C'ye ilk müdahale olayı öğrenen yakınları tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğan C'ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Doğan C'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren oğlu M.C ise olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)