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Alkolik nöropati belirtilerinde el ve ayak titremesine dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2020 13:28 | Son Güncelleme

Alkolik nöropati alkol kullanımına bağlı olarak oluşan bir sinir sistemi hastalığı olarak tanımlanıyor. Kişinin yaşam kalitesini düşüren alkolik nöropati belirtileri arasında ayak ve ellerde uyuşma, yanma, karıncalanma ve hissizlik gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor. Alkolik nöropati belirtileri arasında kimi zaman ağrı da ortaya çıkabiliyor.

Alkolik nöropati belirtilerinde el ve ayak titremesine dikkat!

Alkolik nöropati belirtilerine beslenme bozukluğu da eşlik ediyorsa hastalığın daha ağır seyrettiğine dikkat çeken NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, kişinin yaşam kalitesini düşüren alkolik nöropatiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ALKOLİK NÖROPATİ BELİRTİLERİ NELER? UYUŞMA VE KARINCALANMA HİSSİNE DİKKAT

Alkol kullanımına bağlı nöropatinin, aşırı alkol kullanımına bağlı olarak oluşan bir sinir sistemi hastalığı olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Alkole bağlı nöropati ayak ve ellerde uyuşma, karıncalaşma, keçeleşme, yanma ve hissizlik gibi belirtiler ile seyrederek hayat kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bazen de aşırı ağrı belirtilerı ile seyredebilir” dedi.

ALKOLİK NÖROPATİ BESLENME BOZUKLUĞU VARSA DAHA ŞİDDETLİ SEYREDİYOR

Alkol kullanımı berberinde beslenme bozukluğu veya malnutrisyon (Sağlık için şart olan, vitamin, mineral, protein ve benzeri maddelerin yetersiz alınmasından doğan hastalıklar) varsa nöropati daha sık görülmekte, şiddeti ve seyri çok daha ağır olmaktadır” uyarısında bulundu.

ALKOLİK NÖROPATİ TEDAVİSİNDE BESLENME DÜZENLENİYOR

Tanı için kan tahlilleri ile beraber elektromiyografi veya EMG denilen tetkiklerin yapıldığını kaydeden Dr. Celal Şalçini, tedavinin beslenmenin düzenlenmesi ve alkol kullanımının doktor kontrolünde kesilmesinden oluştuğunu söyledi. Dr. Celal Şalçini, alkole bağlı nöropatinin hastalığın şiddetine göre düzelebildiğini ancak bazen kalıcı da olabildiğine dikkat çekti.


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Anahtar Kelimeler:
alkolik nöropati El titremesi ayak titremesi

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