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Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı! Mahalleli neye uğradığını şaşırdı: "Kadın müşterim varken pantolonunu indiriyor"

28.08.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de mahallesindeki alkoliklere kızan bir şahıs tüfeğiyle sokağa çıkarak bir kişiyi yaraladı. Özel harekat polisi devreye girince, dehşet saçan şahıs bu kez polisle çatıştı. Mahallelinin şaşkınlığa uğradığı olay sonrası esnaflardan biri alkoliklerden dertli olduklarını belirterek kadın müşterileri varken pantolonunu indirenlerin olduğunu söyledi. Alkol içenlere saldıran şahıs polisle girdiği çatışmanın ardından gözaltına alındı.

Alkoliklere kızdı, polisle çatıştı! Mahalleli neye uğradığını şaşırdı: "Kadın müşterim varken pantolonunu indiriyor"

Küçükçekmece’de mahalledeki alkoliklere sinirlenerek eline tüfek alıp sokağa çıkan şahıs, sokakta tartıştığı bir kişiyi yaralayarak kaçtı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın sokakta tüfekle dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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ÖNCE ALKOL ALANLARA, SONRA POLİSE SIKTI

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir kişi, sokak içerisinde alkol kullanarak mahalleliye rahatsızlık veren şahıslara sinirlenerek, eline tüfek alıp sokağa çıktı. Şüpheli şahıs sokakta tüfekle gezdiği sırada tartıştığı bir şahsı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsa müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada şüpheli şahıs elindeki tüfekle, polis ekiplerine doğru ateş etti. Polis ekipleri ile çatışan şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şahsın ikamet adresini belirleyerek özel hareket ekiplerinin desteğiyle eve baskın düzenledi. Eve giren özel harekat ekipleri, şüpheli şahsı evinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

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"ŞAKIR ŞAKIR SIKIYOR"

Olayı görenlerden Celal Cankat, “Elinde uzun namlulu tüfek vardı. Elinde de yedek fişekleri falan asmış. Onlar da oradan karşıdan içerek buraya doğru geliyorlardı, içkici hepsi toplu grup halinde. Şuraya gelince ateş etmeye başladı. Biri vuruldu araya düştü, ayağa kalkınca da bu sefer dipçikle vurmaya başladı. Yıkıldı adam buraya. Ben herhalde öldü dedim hiç hareket yok. Ondan sonra polislerle çatışmaya başladı. Polisler oradan ateş ediyor, o buradan ateş ediyor sanki kovboy. Şakır şakır sıkıyor. Polisler siper aldı o da burada dikiliyor hiç korkmuyor da. Ne biçim adam anlamadım. Aşağıda da olay yapmış orada içenlere de sıkmış. Biz de tehlikeye girdik kahveye sığındık orada. Ben bir de kahveye girip hepimize sıkarsa diye korktum. Millet bu içkicilerden bıktı. Böyle bir şey olamaz. Bu araya bir girin hep pislikler. Çilingir sofrası bilmem ne yani aileler rahatsız oluyor. Ben bile rahatsız oluyorum burada kadın müşterim varken orada pantolonunu indiriyor” dedi.

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SOKAKTA TÜFEKLE GEZDİĞİ ANLAR KAMERADA

Küçükçekmece’de saldırganın tüfekle sokakta gezdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın kimseyi umursamayarak elinde tüfekle sokakta dolaştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Küçükçekmece çatışma alkolik
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