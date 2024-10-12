Alkolllü sürücü bir aileyi yok etti! Çorlu'daki kazada 4 kişi öldü... Aralarında 6 aylık Aras da var

Kırklareli Babaeski'de yaşayan Çetin Karakuş (60) ile eşi Çiğdem Karakuş (53), bir süre önce Çorlu'da oturan kızları Çisem Meriç'i (30) ziyarete geldi. Ziyarette, dede Çetin Karakuş'un doğum günü kutlanırken, torunları Aras Meriç bebek gece rahatsızlanınca Çetin Karakuş, eşi Çiğdem Karakuş, kızı Çisem Meriç, bebeği hastaneye götürmek için otomobille yola çıktı.

'KIRMIZIDA BEKLERKEN YANDAN GELİP ÇARPTI

Çorlu'nun İstanbul yolu üzerindeki Zafer Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta, kırmızı ışıkta bekleyen Çetin Karakuş'un kullandığı otomobile, Faruk A'nın (34) kullandığı otomobil yandan çarptı.

OTOMOBİL 50 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle Karakuş'un kullandığı otomobil 50 metre kadar sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE VE KIZI OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Çiğdem Karakuş ile kızı Çisem Meriç hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin Karakuş, özel bir hastaneye, 6 aylık Aras Meriç ile çarpan otomobilin sürücüsü Faruk A., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DEDE İLE TORUNU HASTANEDE CAN VERDİ

Durumu ağır olan Çetin Karakuş ile torunu 6 aylık Aras Meriç hastanede hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ 1.97 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Tedavisinin ardından sürücü Faruk A. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk A.'nın, 1.97 promil alkollü olduğu saptandı.

Evli çift ile kızlarından geriye dün doğum günü olan Çetin Karakuş'un doğum günü kutlamasından kalan fotoğraflar kaldı.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır