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Alkollü adam ekipleri harekete geçirdi

23.02.2021 16:25 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yerde yatan bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi.Olay; saat 13.00 sularında, ilçeye bağlı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yerde yatan bir şahıs, ekipleri harekete geçirdi.
Olay; saat 13.00 sularında, ilçeye bağlı Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir kişi aşırı alkol tüketimi sonucu kaldırımda sızdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek vatandaşı uyandırmaya çalıştı. Tüm uğraşlara rağmen uyanmayınca 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Yerde yatan adamın cebinde sarı renkte sıvı olan bir pet şişe dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz duran adama ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık çalışanının sorularına yanıt vermeyen ve bilinci kapalı olan adam polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alındı. Olay yerinde bulunan polis memuru da yerdeki şişeyi alarak, hastanede incelenmesi için adamın yanına koydu. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürülen ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın ismi belirlenemedi.

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