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  4. Alkollü araç kullanırken ehliyetini kaptıran avukat direksiyon başında yakalandı

Alkollü araç kullanırken ehliyetini kaptıran avukat direksiyon başında yakalandı

07.02.2021 15:27 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nde 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan avukat, yeniden ehliyetsiz direksiyon başına geçince polis denetimde yakalandı.

Kocaeli’nde 4 ay önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan avukat, yeniden ehliyetsiz direksiyon başına geçince polis denetimde yakalandı. Maskesini indirerek sigara içen kural tanımaz sürücüye 5 bin 396 TL ceza kesildi.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Barosuna kayıtlı olarak görev yapan avukat Deniz K., yaklaşık 4 ay önce polis denetiminde alkollü bir şekilde araç kullanırken yakalandı. Ehliyetine el konulan avukat Deniz K., ehliyetsiz bir şekilde yeniden direksiyon başına geçince, İzmit D-100 karayolu üzerinde yapılan denetimlerde bir kez daha polis ekiplerine yakalandı. Polis ekiplerince durdurulan 19 AAB 905 plakalı Honda marka otomobilde ehliyetsiz bir şekilde yakalanan sürücüye 2 bin 698 TL ve araç sahibine ise 2 bin 698 TL ceza kesildi.
Ehliyetsiz araç kullandığı için toplamda 5 bin 396 TL ceza kesilen sürücü Deniz K., basın mensuplarına kendisini çekmemelerini söyleyerek münakaşa yaşadı. Polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı sırada maskesini indiren Deniz K. pandemi kurallarını hiçe sayarak bir de sigara içti. Ceza sonrasında ehliyetli olan bir başka arkadaşı tarafından alınan Deniz K., denetim noktasından ayrıldı.

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