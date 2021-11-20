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Alkollü araç kullanırken yakalandı, suçu müşteriye attı: 2 duble zorunlu içtim

20.11.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da alkollü araç kullanırken polis uygulamasına takılan sürücü basın mensuplarının “Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?” sorusuna, “Normalde içmem ama müşterim için zorunlu içtim. 2 duble aldım. Evime gidebilirim” diyerek kendini savundu.

Aksaray’da Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesinde huzur ve güven uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine kamyoneti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücü Çapan A.’nın (49) tavır ve konuşmalarından alkollü olabileceği şüphesi üzerine polis ekipleri alkol muayenesi yaptı.

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''MÜŞTERİ İÇİN ZORUNLU İÇTİM''

Alkol muayenesinde sürücü 1.46 promil alkollü çıkarken, basın mensuplarının “Neden alkollü araç kullandınız?” sorusuna ilginç bir cevapla yanıt verdi. İmalathanesine müşterisinin geldiğini anlatan alkollü sürücü, “2 duble içtim, vallahi 2 duble içtim. Evime gidebilirim. Zorunlu içtim yani. Neden biliyor musun? Müşteri için zorunlu içtim. Benim iş yerim var Yeşilova’da. Yürüyen konteynır karavana imalatı yapıyorum. Müşterim geldi, almak zorunda kaldım. Normalde almam tamam mı? Normalde alkol kullanmam Ama kendim bilinçliyim. Evime gidebilirim” dedi.

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EHLİYETİNE EL KONULDU

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira ceza kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

(İHA)

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Aksaray
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