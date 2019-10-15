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Alkollü araç sürücüsünün şehit ettiği polis için tören düzenlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

Denizli’de alkollü araç sürücüsünün kullandığı otomobille çarpışan polis aracında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün gece şehit düşen 49 yaşındaki polis memuru Yücel Başpınar için cenaze töreni düzenlendi.

Denizli’de alkollü araç sürücüsünün kullandığı otomobille çarpışan polis aracında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün gece şehit düşen 49 yaşındaki polis memuru Yücel Başpınar için cenaze töreni düzenlendi. Törende şehidin aile üyeleri sinir krizleri geçirdi.
Geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde devriye görevi icra eden polis memuru Süleyman T. idaresindeki 20 A 7551 plakalı polis aracı ile Aykut M. yönetimindeki 20 DM 567 plakalı otomobil, Barboros Caddesi Kavşağında çarpıştı. Kazada polis memurları Süleyman T. ve Yücel Başpınar ile otomobil sürücüsü Aykut M. yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis memuru Başpınar tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde dün gece kurtarılamayarak şehit düştü.

Törende şehidin eşi ve kızı sinir krizleri geçirdi
Şehit Başpınar için görev yaptığı Denizli İl Emniyet Müdürlüğünde resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Hasan Karahan, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, protokol üyeleri, şehidin ailesi ve meslektaşları katıldı. Cenaze töreninde şehidin eşi Semiha, kızı Merve ve üniversitede okuyan oğlu Yunus Emre Başpınar güçlükle ayakta durabildi. Sinir krizleri geçiren anne ve kızını kadın polis memurları ile yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Törende bir konuşma yapan Yıldız ise polislik mesleğinin tehlikeli mesleklerden birisi olduğuna dikkat çekerek, özellikle trafikte daha dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı.
Konuşmaların ardından şehidin naaşı okunan duaların ardından tören mangasının omuzlarında defnedilmek için memleketi olan Afyonkarahisar’a gönderilmek üzere cenaze aracına konuldu.

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