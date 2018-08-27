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Alkollü baba öz kızına dehşeti yaşattı! Eşi ve oğlunun evde olmadığı sırada...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, öz kızı S.C.'ye (15) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet C. (48), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alkollü baba öz kızına dehşeti yaşattı! Eşi ve oğlunun evde olmadığı sırada...

Kayseri'deki korkunç olay, önceki gün, ilçeye bağlı Hocahacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olan Mehmet C., iddiaya göre, eşinin ve oğlunun evde olmadığı sırada, lise öğrencisi kızı S.C.'ye cinsel istismarda bulundu.

ÖZEL HAREKAT EVE BASKIN DÜZENLEDİ

Jandarmayı arayan S.C., olayı anlatıp, babasından şikayetçi oldu. İhbar üzerine jandarma ve Özel Harekat polisleri, eve baskın düzenledi. Mehmet C., gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Mehmet C., adliyeye sevk edildi. Mehmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA)

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