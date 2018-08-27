Alkollü baba öz kızına dehşeti yaşattı! Eşi ve oğlunun evde olmadığı sırada...

Kayseri'deki korkunç olay, önceki gün, ilçeye bağlı Hocahacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olan Mehmet C., iddiaya göre, eşinin ve oğlunun evde olmadığı sırada, lise öğrencisi kızı S.C.'ye cinsel istismarda bulundu.
ÖZEL HAREKAT EVE BASKIN DÜZENLEDİ
Jandarmayı arayan S.C., olayı anlatıp, babasından şikayetçi oldu. İhbar üzerine jandarma ve Özel Harekat polisleri, eve baskın düzenledi. Mehmet C., gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan Mehmet C., adliyeye sevk edildi. Mehmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA)
Adana'da intihar etmek isteyen kadını son anda kurtardılar
Karadeniz'deki Rus ve İngiliz uçaklarının tehlikeli yakınlaşması görüntülendi
Sekreterine tecavüz eden çete liderinden iş adamına iğrenç teklif
Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu
Merkel'den Mesut Özil açıklaması
Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi Malazgirt'te açıkladı
Japonya'nın bilinmeyen yüzü
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum