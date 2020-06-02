HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye rekor drift cezası

Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye rekor drift cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2020 15:35 | Son Güncelleme

Antalya’da otomobiliyle drift atan alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücü ile yanında bulunan yine 18 yaş altı arkadaşına ve araç sahibine toplam 19 bin 849 lira para cezası uygulandı. Drift attıktan sonra ters şeritteki kaldırıma çarpan ve ters yönde yaklaşık 150 metre giden sürücü, devriyedeki polislere yakalandı.

Olay, Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde dün gece yaşandı. E.K. idaresindeki 07 LFF 18 plakalı otomobil, gece devriyesi yapan polisin gözleri önünde kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 150 metre ters yönde yoluna devam etti. Alkollü araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, yanındaki arkadaşı ile birlikte 18 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri belirlendi.

E.K.’ya drift atmak, alkollü araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve ters yönde gitmek suçlarından 11 bin 70, araç sahibine sürücü belgesiz kişiye araç vermekten 2 bin 479 olmak üzere toplam 13 bin 549 TL para cezası uygulandı. Bağlanan otomobil, yediemin otoparkına teslim edildi.

Ayrıca E.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.T.’nin korona virüs tedbirleri kapsamında 18 yaş altı sokağa çıkma yasağını çiğnedikleri belirlenirken, Cumhuriyet karakoluna götürülen şahıslar hakkında 3 bin 150’şer TL para cezası uygulandı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerle ilgili karar verildiCan Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerle ilgili karar verildi
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladıKoronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanın son mesajı yürek parçaladı
1/

En Çok Okunan Haberler

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

İşte jüriden ayrılan ünlü! 'Acun'la el sıkıştık'

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak?

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman kalkacak?

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Karayılan verdiği talimatla örgüt içinde dalga konusu oldu

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

İlginizi Çekebilir

İstanbullular dikkat! 16.00'dan sonra kapatıldı

İstanbullular dikkat! 16.00'dan sonra kapatıldı

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Bursa'daki şehidin kimliği belli oldu

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Gizemli hayırsever kadın mahallelinin veresiye borcunu kapattı!

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

Bakan Soylu duyurdu! Binbaşıyı şehit eden terörist öldürüldü

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

İmamoğlu'nun türbedeki görüntüsüne Gökçek'ten çok sert tepki

Diğer Haberler
İsmail Küçükkaya'dan flaş açıklama: İki siyasi partiden teklif aldım

İsmail Küçükkaya: İki siyasi partiden teklif aldım!

Koronavirüs maskeli katil zanlısı kamerada

Koronavirüs maskeli katil zanlısı kamerada

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay Başkanı Akarca’yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargıtay Başkanı Akarca’yı kabul etti

Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerle ilgili karar verildi

Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerle ilgili karar verildi

Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Küçük Eymen, evin önünde bulduğu yılanla oynadı

Küçük çocuk evin önünde bulduğu yılanla oynadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.