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Alkollü elektrikli bisiklet sürücüsü kazanın ardından bisikletini alıp gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yanındaki arkadaşıyla birlikte bisikletini de alıp olay yerini terk etti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobile çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü yanındaki arkadaşıyla birlikte bisikletini de alıp olay yerini terk etti. Trafik ekiplerinin takibi sonucunda bisikletini de getiren sürücü korkup kaçtığını söylerken yapılan kontrolde 0.33 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, Sorgun Bulvarı’nda Çetin Emeç Caddesi kavşağında meydana geldi. Çetin Emeç Caddesi’nde seyir halindeyken kavşaktan Antbirlik istikametine dönmekte olan Murat Uçkun’un kullandığı 34 AF 7080 plakalı otomobile aynı istikamette sağ şeritten gelen İsmail Koşar’ın kullandığı elektrikli bisiklet çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsünün sağlık ekipleri gelsin ısrarına kulak asmayan bisiklet sürücüsü elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan arkadaşıyla birlikte bisikleti de alarak olay yerinden uzaklaştı. Olay yerinde ise kaza yapan otomobil ve elektrikli bisikletten kaza anında düşerek kırılan alkollü içeceğin kırık şişesi kaldı.
Trafik ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından olay yerinden kaçan şahıs belirlendi ve olay yerine gelmesi istendi. Kaza yerini korktuğu için terk ettiğini söyleyen bisiklet sürücüsü İsmail Koşar, trafik polisinin ısrarı sonucunda elektrikli bisikletini de sakladığı yerden getirdi.
Yapılan kontrolde 0.33 promil alkollü olduğu belirlenen İsmail Koşar, ısrarla alkol almadığını söylemesine rağmen hakkında alkollü olarak araç kullanmak suçundan hakkında yasal işlem yapıldı ve Koşar’a bin 228 TL para cezası uygulandı.

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