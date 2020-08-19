Alkollü genç kız 1 saatte ikna edilerek kurtarıldı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen 20’li yaşlardaki genç kız, taksiden indikten sonra yürürken düştü. Bu sırada çevredekiler yardım etmek istedi, ancak genç kız bu talebi reddetti. İsmi öğrenilemeyen kız, bir süre sonra dengesini kaybedip, yaklaşık 5 metre yükseklikten kuru dere yatağına düştü. Genç kızın düştüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'VİNÇLE AŞAĞIYA İNDİLER, 1 SAAT İKNA ETMEYE ÇALIŞTILAR'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla dere yatağına indi. Sedyeye yatmamak için direnen genç kız, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edildi. Koronavirüs salgını nedeniyle önlem amacıyla maske verilen genç kız, sedyeyle yukarı çıkarıldı.

‘ŞURADAN BİR TAKSİYLE GİDERİM’

Hafif yaralanan genç kız, sağlık ekiplerinin yardım talebini de geri çevirdi. "Ben iyiyim, şuradan geçen bir taksiyle giderim” diyen kız, mahalle sakinleri ve polislerin çabası sonucu ambulansa bindirilerek özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak kız, hastane önünde içeri girmeyi reddederek bölgeden ayrıldı.