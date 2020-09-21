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Alkollü hakim direksiyon başında polislere yakalandı!

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2020 15:15 | Son Güncelleme

Adana'da alkollü araç kullanan hakim Hayrettin Yavuz, polislere yakalanınca ilginç anlar yaşandı. Polisleri tehdit eden ve küfreden Yavuz, bir süre sonra polise saldırmak için üzerine yürürken yere düşerek bayıldı. Olay anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Alkollü hakim direksiyon başında polislere yakalandı!

Alınan bilgiye göre, 4 gün önce merkez Seyhan ilçesi, Sümeh Mahallesi'nde Adana'da 5. Sulh Ceza Hakimi Hayrettin Yavuz, alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandı.

Hakkında işlem yapılmak istenen hakim ise polislere saldırdı. Ayakta durmakta zorlanan Yavuz, polisleri tehdit edip ağza alınmayacak küfürler etti. Polise saldırmak isteyen hakim, dengesini kaybedince yere düşerek bayıldı.

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Hakim ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü olduğu belirlenen hakim hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1.D airesi de soruşturma izni verdi. Polisler ise hakimden şikayetçi olmadı.

Hakim Hayrettin Yavuz, tedbiren Van Hakimliği'ne atandı.

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İHA

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