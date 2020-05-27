HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Alkollü halde çarptığı ağaçla 3 kilometre yol gitti

Alkollü halde çarptığı ağaçla 3 kilometre yol gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2020 11:36 | Son Güncelleme

Isparta'da alkollü halde direksiyon başına geçen sürücü, ağaca çarptı. Ağaç, çarpmanın etkisiyle otomobilin üzerine devrildi. Buna rağmen duramayan şoför, arabanın üzerine düşen ağaçla 3 kilometre daha yol gitti.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 110. cadde üzerinde meydana geldi. Erol A.’nın kullandığı 32 AC 464 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kazanın ardından çarptığı araç otomobilin üzerine devrildi. Aynı zamanda otomobilin lastiği patlarken, yağ haznesi de delindi. Buna rağmen sürücü, üzerine devrilen ağaçla birlikte Gölcük yolu 107. cadde üzerinde seyir halinde gitmeye devam etti. Yaklaşık 3 kilometre boyunca yola devam eden sürücü 127. cadde üzerindeki bir site önünde durdu. Burada otomobilin üzerinde bir ağaç olduğunu gören vatandaşlar, aracın üzerindeki ağacı yol kenarına indirdi ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Erol A.’nın 252 promil alkol aldığı belirlendi. Gerekli cezai işlemlerinin ardından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 1128 TL para cezası uygulandı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Tek başına yaşadığı evde 75 gündür bulmaca çözüyorTek başına yaşadığı evde 75 gündür bulmaca çözüyor
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

Rus gazetecinin itirafı Cüneyt Özdemir'i kahkahaya boğdu: Altımda pek bir şey yok

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

İstanbul dahil 15 şehirde 3 Haziran'da seyahat yasağı bitiyor

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili Bakan Koca'dan önemli açıklama

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Dikkat artık başladı! 2. aşama planında neler yer alıyor?

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

İbrahim Tatlıses'in konseri sosyal medyayı salladı!

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

Polise böyle yalvardı: Yapmayın, eşim beni boşar!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sultangazi'de dehşet anları! Başına caraskal düştü kanlar içinde yere yığıldı

Dehşet anları! Kanlar içinde yere yığıldı

Akrepler çoğaldı köylüler paniğe kapıldı

Korkutan gelişme! Akrepler çoğaldı, vatandaş panik halde

Öfkeli kadın evinin önünde lüks cipini yıkayan komşusundan çöplerle intikam aldı

Elindeki çöp kovasını lüks cipin üzerine boca etti!

Düzce'de 'gal arısı' alarmı

'Katil arı' alarmı! Bir şehirde daha görülmeye başladı

Tek başına yaşıyor, 75 günlük izolasyonu bulmaca çözerek geçiriyor

Tek başına yaşadığı evde 75 gündür bulmaca çözüyor

Ne yasak dinlediler, ne sosyal mesafe!

Ne yasak dinlediler, ne sosyal mesafe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.