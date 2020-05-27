Alkollü halde çarptığı ağaçla 3 kilometre yol gitti

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 110. cadde üzerinde meydana geldi. Erol A.’nın kullandığı 32 AC 464 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle kaldırım üzerindeki ağaca çarptı. Kazanın ardından çarptığı araç otomobilin üzerine devrildi. Aynı zamanda otomobilin lastiği patlarken, yağ haznesi de delindi. Buna rağmen sürücü, üzerine devrilen ağaçla birlikte Gölcük yolu 107. cadde üzerinde seyir halinde gitmeye devam etti. Yaklaşık 3 kilometre boyunca yola devam eden sürücü 127. cadde üzerindeki bir site önünde durdu. Burada otomobilin üzerinde bir ağaç olduğunu gören vatandaşlar, aracın üzerindeki ağacı yol kenarına indirdi ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Erol A.’nın 252 promil alkol aldığı belirlendi. Gerekli cezai işlemlerinin ardından sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 1128 TL para cezası uygulandı. (İHA)

