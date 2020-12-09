Alkollü hırsızın çaldığı bisikletle sınavı

Manavgat ilçesinde alkollü vaziyette bisiklet çalan şahıs, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Bisikleti çaldıktan sonra binmekte zorlanan hırsızlık zanlısı, birkaç denemenin ardından güçlükle binebildi. Muhsin Çeltek isimli şüphelinin 6 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi No: 42 adresinden bisiklet çalınması olayının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgede güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alkollü bir şekilde bisiklet çalan şahsın kimliğini belirledi. Ekipler, Muhsin Çeltek isimli şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne getirilen Muhsin Çeltek’in GBT sorgusunda dolandırıcılık, kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanarak dolandırıcılık, kendini kamu görevlisi olarak tanıtma suretiyle dolandırıcılık, büyük ve küçük baş hayvan hırsızlığı ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası olduğu ve arandığı belirlendi.

Güenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bisikleti iş yerinden çıkartan zanlı, birkaç kez bisiklete ayağını kaldırıp binmek istiyor ancak başaramıyor. Üçüncü denemesinde bacağını bisikletin ortasından kaldırıp direksiyona geçmeyi başaran alkollü şüpheli, güç de olsa yoluna devam ediyor.

Muhsin Çeltek, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

