HABER

Alkollü içecek taşıyan tır devrildi: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 13:18 | Son Güncelleme

Korkuteli’den Elmalı istikametine giden alkollü içecek yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Korkuteli’den Elmalı istikametine giden alkollü içecek yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Antalya’nın Elmalı-Korkuteli karayolu Öküzgözü mevkisinde saat 06.50’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Korkuteli’den Elmalı istikametine giden D.E. kontrolündeki 35 AHD 610 plakalı alkollü içecek yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parçalanan tırdan yaralı kurtulan D.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazada tırın dorsesinde bulunan kasalar ve şişeler yola savruldu.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
13 yaşındaki kıza taciz kamerada13 yaşındaki kıza taciz kamerada
Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldıSamsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.