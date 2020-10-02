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Alkollü kadın avukat Kuşadası’nı ayağa kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2020 16:07 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda kaza yapan İzmir Barosu’na kayıtlı alkollü bir kadın avukat Kuşadası’nı gece yarısı ayağa kaldırdı.

Kuşadası’nda kaza yapan İzmir Barosu’na kayıtlı alkollü bir kadın avukat Kuşadası’nı gece yarısı ayağa kaldırdı. Kaza yapan, alkol muayenesi olmak istemeyen, ehliyetini ve kimliğini vermeyip, polise direnen avukat, kaza raporlarını yırttı ve ortalığı birbirini kattı. Kadının kendini yerlere atan ve polise direnen görüntüleri çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi Yılancı Burnu mevkiinde meydana gelen olayda, İzmir Barosu’na kayıtlı G.C. isimli kadın avukat, kiraladığı 09 ACD 692 plakalı bir otomobil ile kaza yaptı. Olay yerine gelen trafik polisleri ile tartışmaya başlaması üzerine, trafik ekipleri takviye ekip çağırdı. Ehliyetini ve kimliğini polislere vermeyip, alkol muayenesi yaptırmak istemeyen ve aşırı derecede alkollü olduğu gözlenen G.C. polislere sözlü olarak ağır hakaretlerde bulunduktan sonra kendini yerlere atmaya başladı. Takviye polis ekipleri hem polislere hem de kendine zarar vermeye başlayan kadın avukatı sağlık kontrolüne götürmek isteyince G.C.’nin tepkisi daha da artmaya başladı. Gözaltına alınıp, polis otosuna güçlükle bindirilirken kadının polislere karşı direnmesi ve mukavemet etmesi çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Gözaltına alınıp, Kuşadası Devlet Hastanesi’ne alkol muayenesi ve sağlık kontrolü için götürülen kadın avukat burada da ortalığı birbirine kattı ve raporları yırtarak alkol muayenesi ve sağlık kontrolüne girmedi. Polisler, kendilerine saatlerce hakaret eden, fiziki olarak vuran ve görevlerini yapmalarını engelleyen G.C.’den şikayetçi olurken, Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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