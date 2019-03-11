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Alkollü kadın barınağı basıp tüm köpekleri serbest bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

Bodrum’da hayvan barınağına sabah saatlerinde giren alkollü bir kadın barınak görevlisine saldırıp, köpeklerin bulunduğu kafeslerin kapılarını açtı.

Bodrum’da hayvan barınağına sabah saatlerinde giren alkollü bir kadın barınak görevlisine saldırıp, köpeklerin bulunduğu kafeslerin kapılarını açtı. Barınaktan kaçan yaklaşık 100 köpekten 60 tanesi bulunurken, 40 köpeğin ise arandığı öğrenildi.
Sabah saatlerinde Bodrum Belediyesine ait torba hayvan barınağına gelen A.B. isimli alkollü olduğu iddia edilen bir kadın, önce barınak görevlisi Mustafa Bulut’a saldırdı. Barınağın kapısını taşla kıran kadın daha sonra sokak köpeklerinin bulunduğu kafeslerin kapısını açtı. Bir yandan görevliye taş ve sopayla saldıran kadın diğer yandan da köpeklerin bulunduğu kulübelere girerek tüm köpekleri dışarı çıkarttı. Yaklaşık 100’e yakın köpek barınaktan kaçarken barınak yetkilisi Bulut olayı polis ve zabıta ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Barınak çalışanları ise teyakkuza geçerek köpekleri toplamaya başladı. Yaklaşık 60 köpeğin toplandığı 40 kadar köpeğin ise halen arandığı öğrenildi. Saldırgan köpeklerin kafeslerine gelmeden müdahale edilen kadının ise serbest bırakıldığı ifade edildi.
Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkan yardımcısı Niyazi Atare ise sabah saatlerinde böyle bir olayın yaşandığını belirterek, "Sabah saatlerinde bir kadın barınağa girerek görevlimize saldırdı. Köpeklerin bulunduğu kafeslerin kapılarını açarak köpekleri salı verdi. Polis ekipleri ve zabıta ekipleri olaya müdahale etti. Çok sayıda köpek barınaktan kaçtı. Ekiplerimiz köpeklerin çoğunu yakalayarak barınağa geri getirdi. Saldırgan köpeklerin kafeslerini açmadan kadın barınakta etkisiz hale getirildi. Belediye olarak konunun takipçisiyiz ve kadından şikayetçiyiz" dedi.
Öte yandan akıl almaz olay güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının taşla kapıyı kırmaya çalışması ve daha sonra köpekleri serbest bırakması ise saniye saniye güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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