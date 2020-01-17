HABER
  4. Alkollü kadın erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 06:00 | Son Güncelleme

Adana’da alkollü bir kadın eski erkek arkadaşının çalıştırdığı iş yerinin camlarını kırdı.

Adana’da alkollü bir kadın eski erkek arkadaşının çalıştırdığı iş yerinin camlarını kırdı. Camları kıran kadın polis tarafından sakinleştirilerek karakola götürüldü.
Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen alkollü kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eski erkek arkadaşının iş yerine gelerek camları kırdı. Durumu fark eden vatandaşlar olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis öfkeli kadını güçlükle sakinleştirdi. Daha sonra öfkeli kadın polis aracına bindirilerek Fatih Karakoluna götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmazBehzat Ç'nin Bahar'ı, estetikle tanınmaz hale geldi! Son hali inanılmaz
Güngören’de doğalgaz patlaması: 1 yaralıGüngören’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı
Seyir halindeki otomobilde silahla başından vurulduSeyir halindeki otomobilde silahla başından vuruldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

İmamoğlu'na tepki için sosyal medyadan unvanını silmişti! 'Doktora yapmamış Türk kadınları...'

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Hastane tuvaletinde bebek cesedi bulundu

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel harekat polisleri de katıldı! Ateş etmek isteyince...

Özel harekat polisleri de katıldı! Ateş etmek isteyince...

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması

Horozun intikamı! Postacı taş attı, neye uğradığını şaşırdı

Postacı neye uğradığını şaşırdı

Trump'ın kaderini belirleyecek süreç resmen başladı! Yemin ettiler

Süreç resmen başladı! Trump'ın kaderi artık onların elinde

Murat Ongun ve Muhammet Kaynar arasında tartışma! Sosyal medyadan birbirlerine girdiler!

Ongun ve Kaynar sosyal medyada birbirine girdi!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: 3 asker şehit

MSB kahreden haberi duyurdu: 3 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.