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  4. Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 06:00 | Son Güncelleme

Adana’da alkollü bir kadın eski erkek arkadaşının çalıştırdığı iş yerinin camlarını kırdı. Camları kıran kadın polis tarafından sakinleştirilerek karakola götürüldü.

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞININ İŞ YERİNE GELDİ

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen alkollü kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eski erkek arkadaşının iş yerine gelerek camları kırdı.

Durumu fark eden vatandaşlar olayı polise bildirdi.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Olay yerine gelen polis öfkeli kadını güçlükle sakinleştirdi.

Daha sonra öfkeli kadın polis aracına bindirilerek Fatih Karakoluna götürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Çukurova CAM alkol

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