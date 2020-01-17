Alkollü kadın eski erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞININ İŞ YERİNE GELDİ

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen alkollü kadın henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eski erkek arkadaşının iş yerine gelerek camları kırdı.

Durumu fark eden vatandaşlar olayı polise bildirdi.

GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Olay yerine gelen polis öfkeli kadını güçlükle sakinleştirdi.

Daha sonra öfkeli kadın polis aracına bindirilerek Fatih Karakoluna götürüldü.

(İHA)

