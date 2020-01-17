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  4. Alkollü kadın, hamburgercinin camlarını kırdı

Alkollü kadın, hamburgercinin camlarını kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 07:13 | Son Güncelleme

 ADANA'da ismi açıklanmayan alkollü bir kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişiye ait hamburgercinin camlarını taşla kırdı.

Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) - ADANA'da ismi açıklanmayan alkollü bir kadın, eski sevgilisi olduğu iddia edilen kişiye ait hamburgercinin camlarını taşla kırdı.

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Gece gürültüyle uyanan vatandaşlar, pencereden dışarıya baktıklarında bir kadının hamburgercinin camlarını taş atarak kırdığını görünce, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, alkollü olduğu belirtilen kadını gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan kadının, hamburger restoranının sahibinin eski sevgilisi olduğu iddia edildi. Olayı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmeyen kadın ifadesi alınmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

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