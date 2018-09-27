Alkollü kadın sürücünün çarptığı polis yaralandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Sibel Y. (33), polis memuruna çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan polis memuru, tedaviye alındı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel Y. idaresindeki 74 AAD 330 plakalı otomobil, uygulama noktasında 'dur' ihtarı yapan polis memuru Turgut Çalıkoğlu'na çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Turgut Çakıroğlu'na ilk müdahalede bulundu. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin vücudunda kırıklar olduğu tespit edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sibel Y.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilirken, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

