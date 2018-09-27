Alkollü kadın sürücünün çarptığı polis yaralandı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Sibel Y. (33), polis memuruna çarptı. Vücudunda kırıklar oluşan polis memuru, tedaviye alındı.
Olay, saat 04.00 sıralarında, Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Sibel Y. idaresindeki 74 AAD 330 plakalı otomobil, uygulama noktasında 'dur' ihtarı yapan polis memuru Turgut Çalıkoğlu'na çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Turgut Çakıroğlu'na ilk müdahalede bulundu. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polisin vücudunda kırıklar olduğu tespit edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sibel Y.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilirken, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Otoban kenarında şişme kadınla ilişkiye girdi, kamyon şoförüne yakalandı
Mine Kırıkkanat Twitter'dan paylaştı: MHP'nin af yasası taktiğini ifşa ediyorum!
Vücut geliştirme şampiyonu kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Akit yazarı Nurettin Veren: FETÖ'cülerin 2 aya kadar cezaevinden çıkacaklarını, bunu net bir şekilde eşlerine söylediklerinin duyumunu aldık
Günün en iğrenç haberi! 3 kızını birden...
Dikkat çeken kulis! 'AK Parti'nin af teklifi hakkında çekinceleri var'
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan proje açıklaması
MHP'de flaş görevden alma kararı!