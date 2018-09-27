Alkollü kadın sürücünün çarptığı polis yaralandı (2)

KAZA ANI KAMERADA
Bartın'da 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü Sibel Y.'nin, polis memuru Turgut Çalıkoğlu'na çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Çalıkoğlu'nun otomobili durdurmak için işaret yaptığı, ancak ikaza uymayan sürücünün çarpması ile polis memurunun havaya fırlaması ve diğer polislerin yaşadığı panik anları yer aldı.
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