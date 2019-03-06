HABER

Alkollü kamyonet sürücüsü refüje çarptı: 1 ağır yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 03:15 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Konak ilçesinde, 167 promil alkollü olduğu öğrenilen bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüjdeki ağaca çarptı.  Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alkollü kamyonet sürücüsü refüje çarptı: 1 ağır yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, 167 promil alkollü olduğu öğrenilen bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, refüjdeki ağaca çarptı.
Kaza, saat 01.30 sıralarında Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. Konak'tan Karabağlar yönüne giden Süleyman S.'nin kullandığı 35 K0 2936 plakalı kamyonet, tarihi su kemerlerinin yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, refüjde bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kamyonetin çarparak durabildiği ağaç, olası bir faciayı önledi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan sürücü Süleyman S., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Süleyman S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada Süleyman S.'ye yapılan alkol kontrolünde 167 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Alkollü kamyonet sürücüsü refüje çarptı: 1 ağır yaralıAlkollü kamyonet sürücüsü refüje çarptı: 1 ağır yaralı

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Ehliyetsiz sürücü şehri birbirine kattıEhliyetsiz sürücü şehri birbirine kattı
Ankara'da seyir halindeki kamyonette yangınAnkara'da seyir halindeki kamyonette yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Dev filo iflas etti! 26 bin araç yarı fiyatına satılıyor

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Toplu istifa şoku! İlçe yönetimi bıraktı ve ekledi: Cumhur İttifakı adayını destekleyeceğiz

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! İlk soruda elendi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

Pentagon'dan 'Türkiye'ye F-35 teslimatı iptal edilsin' önerisi

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar! Her satırı kan dondurdu

Tekirdağ'da zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismar!

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.