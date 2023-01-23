HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp defalarca ateş etti! "Hani yok mu alkış" sözleri şaşkına çevirdi

Alkollü maganda vincin tepesine çıkıp defalarca ateş etti! "Hani yok mu alkış" sözleri şaşkına çevirdi

23.01.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 metrelik vincin sepetine çıkan alkollü bir maganda, bir yandan alkol alırken bir yandan da tabanca ile 14 el ateş etti. Şarjörü boşattıktan sonra "Hani yok mu alkış" diyerek alkış isteyen maganda, vincin tepesinden "Afiyet olsun" diye bağırıp bir de selamlama yaptı.

Olay, Nilüfer ilçesindeki Kayapa Göleti civarındaki piknik alanında meydana geldi.

Birçok kişinin araç içerisinde alkol aldığı görülen bölgede, 10 metrelik vincin sepetine çıkan bir kişi, vinç en tepe noktasına çıktığında, çevredeki diğer alkol alan şahıslara "Komşular afiyet olsun" diyerek seslenip elindeki alkol şişesini gösterdi. Bu hareket üzerine diğer alkol alan kişiler de vinçteki kişiyi alkışlamaya başladı. Bir süre sonra belinden tabanca çıkaran sepetteki maganda, bir yandan alkol almaya çalışırken diğer eliyle de tabancayla 14 el ateş etti.

Şarjörü boşaltığında "Hani yok mu alkış?" diye tekrar seslenen maganda, alkollü kişilerce bir kez daha alkışlandı. O sırada o bölgede olan bir vatandaş, yaşanan bu dehşete düşürücü olayı cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Sosyal medyada yayılan görüntülere kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Olaya ilgili gerekli çalışmanın yapıldığı bildirildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zehrinin litresi 10 milyon dolar! İnternetten satılıyorZehrinin litresi 10 milyon dolar! İnternetten satılıyor
Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşun sıktı, sonra...Kan donduran olay! Sokak ortasında 10 kurşun sıktı, sonra...
Türkiye'de kış ortasında bahar havaları artacakTürkiye'de kış ortasında bahar havaları artacak
Anahtar Kelimeler:
Bursa vinç

En Çok Okunan Haberler

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Yılanla cinsel ilişki sahnesi olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Survivor'da yaprak dökümü! 2 ünlü isim birden yarışmadan ayrıldı

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi!

Dakikada 20 mesaj alıyor, 5'i ölüm tehdidi!

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

‘Müjdeli haberler var’ Çok yaklaştı geliyor…

Dikkat! Sayı giderek artıyor... Belirti göstermeden bulaşıyor

Dikkat! Sayı giderek artıyor... Belirti göstermeden bulaşıyor

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.