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Alkollü minibüs şoförü duraktan, aracı ise trafikten menedildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde trafik uygulamasında alkollü olduğu saptanan yolcu minibüsünün şoförü K.A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 1002 lira para cezası kesildi.

Alkollü minibüs şoförü duraktan, aracı ise trafikten menedildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesinde trafik uygulamasında alkollü olduğu saptanan yolcu minibüsünün şoförü K.A.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, 1002 lira para cezası kesildi. K.A., durakta çalışmaktan da süresiz olarak menedildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde yaptığı denetimlerde, çalışma saati dışında içerisinde yolcu bulunmayan şehir içi yolcu minibüsünü durdurdu.
Yapılan kontrolde sürücü K.A.'nın 1.89 promil alkollü olduğu belirlendi. K.A.'nın ehliyetine 6 süreyle el konulurken, 'alkollü araç kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından 1002 lira idari para cezası uygulandı. Yolcu minibüsü ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.
S.S. 25 No'lu Keşan Şehir İçi Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi yönetiminden yapılan açıklamada, minibüs sürücüsü K.A.'nın, durakta çalışmaktan süresiz olarak menedildiğini bildirdi.

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