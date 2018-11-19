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Alkollü minibüs sürücüsü: Suçlu biziz, aracı bağlamayın

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

KONYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü Ali Osman Y., kovalamaca sonucu yakalandı.

Alkollü minibüs sürücüsü: Suçlu biziz, aracı bağlamayın

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü Ali Osman Y., kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan testte 1.08 promil alkollü çıkan Ali Osman Y., minibüsünün çekileceğini öğrenince polislere, "Bu aracın normalde bir eksiği var mı ağabey? Suçlu biziz. Aracın ne suçu var? Aracı bağlamayın" dedi.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde kontrol yaptı. Ekipler, şüphe üzerine 55 NJ 728 plakalı minibüsün sürücüsü Ali Osman Y.'ye, 'Dur' ihtarında bulundu. Ali Osman Y., uyarıyı dikkate almayıp, polislerden kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre kaçan sürücü, Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Bakiye Sokak'ta kovalamaca sonucu yakalandı. Ali Osman Y. ve yanındaki arkadaşı Osman Ö. araçtan indirildi. Yapılan testte 1.08 promil alkollü çıkan Ali Osman Y., minibüsünün çekileceğini öğrenince polislere, "Bu aracın normalde bir eksiği var mı ağabey? Suçlu biziz. Aracın ne suçu var? Aracı bağlamayın" dedi. Ali Osman Y.'ye, 'hız ihlali', 'kırmızı ışıkta geçmek', 'alkollü araç kullanmak', 'Dur' ihtarına uymamak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından 5 bin liralık idari para cezası kesildi. Minibüs ise emniyet otoparkına çekildi.

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Alkollü minibüs sürücüsü: Suçlu biziz, aracı bağlamayınAlkollü minibüs sürücüsü: Suçlu biziz, aracı bağlamayınAlkollü minibüs sürücüsü: Suçlu biziz, aracı bağlamayın

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