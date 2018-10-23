Alkollü motosiklet sürücüsü kaza yaptı: Arkadaşı öldü, kendisi yaralı

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kınık ilçesinde, birahaneden dönerken bariyerlere çarparak sürüklenen motosikletin alkollü sürücüsü Uğur Makinist (30) yaralandı, arkasındaki arkadaşı Ufuk Türkekul (33) yaşamını yitirdi.

Kınık'ın kırsal Poyracık Mahallesi'ndeki biri birahaneye giden Uğur Makinist ve marangozluk yapan arkadaşı Ufuk Türkekul, bugün saat 02.30'a kadar eğlendi. Gecenin sonunda iki arkadaş, Uğur Makinist'in bir arkadaşından ödünç aldığı öğrenilen plakasız motosikletle Bergama'ya gitmek üzere yola çıktı. Kınık-Bergama karayolu Yayakent Kavşağı'na geldiğinde Makinist, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarpıp, metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsü Makinist yaralanırken, arkasındaki kendisi gibi kask takmadığı belirlenen arkadaşı evli ve 4 aylık bir çocuk babası Ufuk Türkekul ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Makinist, ambulansla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Makinist, ilk müdahalenini ardından önce İzmir'deki Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne, ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Makinist'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Motosiklet sürücüsü Makinist'in 1.49 promil alkollü olduğu belirlenirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan kazada ölen Türkekul'un cenazesi bugün öğlende Kınık Yeni Cami'de kılınan namazın ardından, ilçe mezarlığında toprağa verildi.