HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Alkollü olduğu iddia edilen kişi elektrik altyapısı için açılan kanala düştü

Alkollü olduğu iddia edilen kişi elektrik altyapısı için açılan kanala düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Başkentte alkolü olduğu iddia edilen bir kişi, elektrik altyapısı için açılan kanalın içine düştü.Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi Umut Sokak’ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, elektrik altyapısı için açılan kanala düştü.

Başkentte alkolü olduğu iddia edilen bir kişi, elektrik altyapısı için açılan kanalın içine düştü.
Alınan bilgiye göre, Cebeci Mahallesi Umut Sokak’ta alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, elektrik altyapısı için açılan kanala düştü. Vatandaşın kanala düştüğünü gören vatandaşlar ve çevre esnafı, şahsı kurtarmak için seferber oldu. Çevredeki eczanelerden şahıs için oksijen tüpü getirildi. Kimi vatandaş ise adamın başını yaslaması için yastık gönderdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsı hastaneye kaldırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Gelibolu'da orman yangınıGelibolu'da orman yangını
Gözler bilim insanlarında! Venüs’te yaşam mı bulundu? Gözler bilim insanlarında! Venüs’te yaşam mı bulundu?
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık duyurdu! 113 ürün ifşa edildi
Bakanlık duyurdu! 113 ürün ifşa edildi
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Diğer Haberler
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 586 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 586 kişi hayatını kaybetti
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Valilikler açıkladı! İşte 65 yaş üstü son durum!
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller
Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanık: Talihsiz bir şekilde yaralandı
Eski eşini sokak ortasında vurmuştu! 'Pes' dedirten sözler
İBB duyurdu! Metroda bisikletliler için özel vagon
İBB duyurdu! Metroda bisikletliler için özel vagon
Zonguldak'ta maden işçilerinde koronavirüs tespit edildi, üretim durdu
Özel maden ocağında koronavirüs şoku! İşçiler karantinada
Parkta oyun oynarken üstüne aydınlatma direği düştü! Görkem'den kahreden haber
Parkta oyun oynarken üstüne aydınlatma direği düştü! Görkem'den kahreden haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.